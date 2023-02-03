خالد جلال يشهد مسرحية «يا شيخ سلامة» ويؤكد أهمية تعريف الأجيال الجديدة برموز الفن

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، العرض المسرحي "يا شيخ سلامة" الذي يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، عن قصة حياة الشيخ سلامة حجازي، وذلك أمس الخميس، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.

وقال جلال إن العرض يتحدث عن رائد من رواد المسرح الغنائى فى مصر، وهذا ضمن أهداف وزارة الثقافة، التي تضع نصب أعينها تعريف الأجيال الجديدة برموز الفن والثقافة فى مصر، ووجه الشكر لكل القائمين على العمل لانطلاق ليالى العرض على المسرح.

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إلى أن القطاع يحرص دائما على إحياء ذكرى رموز الثقافة والفن فى كثير من الفعاليات، من خلال العروض المسرحية والندوات والملتقيات الثقافية والأمسيات الفنية، التي يقيمها وينظمها القطاع وأيضا الجهات التابعة له.

"يا شيخ سلامة" تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد الدسوقي، البطولة للفنانين "علي الهلباوي، مراد فكري، نهلة خليل، سلمي عادل، حسني عكري، أحمد شومان، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، محمد عمر، أحمد مصطفي، زهرة ابراهيم، سحر عبد الله، صابر عبد الله، ريهام درويش، محمد أبو عيسى، محمود بيومي، إبراهيم غنام، رشا نور، شيماء الهلالي، حسام ياسين، حبيبة رشاد، محمد السبكي".

ألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف، ديكور د.حمدي عطية، مصمم استعراضات أشرف شرف، مدرب استعراضات محمد صلاح، تدريب استعراضات رشا نور، تصميم ملابس هبة جودة، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، ماكياج روبي مهاب، هيئة الإخراج: "إبراهيم أبو النجا، نهي بدر، محمود إسحاق"، مخرج منفذ: "وليد صلاح الجلاد، شيماء ربيع، أحمد يونس"، تحت إشراف الفنان وليد طه.

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