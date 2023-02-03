الكشف على 1618 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بحوش عيسى بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الحرية بحوش عيسى ، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة وتم الكشف خلالها على 1618 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت أعمال ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، وسجلت عيادة الباطنة 305 حالات، وعيادة الأطفال 471، وعيادة الجراحة 231، وعيادة النساء 95، وعيادة تنظيم الأسرة 20، وعيادة الرمد 141، وعيادة الأسنان 76، وعيادة القلب 126، وعيادة الأنف والأذن 153 .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه بالدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود جهاز رسم القلب بعيادة القلب ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .