الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: 256 مستفيدًا من دورات مركز التدريب خلال شهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل جاهدة على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين بها بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي يتم عقدها بمركز تدريب الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة التغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

وأوضح «الشريف» أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية وعقد 2 ورشة عمل بواقع 192 ساعة تدريبية بمركز تدريب الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي وبلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل التي نُظمت؛ 256 موظف من الأحياء والمديريات والهيئات الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن الدورات التدريبية والورش التي تم عقدها تنوعت منها برامج خاصة بالحاسب الآلي، والقيادة، والجودة الشاملة، والسلامة والصحة المهنية، ومهارات الاتصال والتواصل.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التدريب، وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، بما يؤثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الإسكندرية رفع كفاءة العنصر البشرى تطوير مهارات العاملين مركز تدريب الإسكندرية 256 موظف

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وائل لطفي

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