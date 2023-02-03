في ذكرى وفاة أم كلثوم.. سر ارتدائها النظارة السوداء وقصص الحب في أغانيها

من منا لا يعرف من هي «كوكب الشرق» أم كلثوم، التي أطربتنا بكلمات أغانيها ونغماتها وصوتها القوي العذب، حيث لمست قلوبنا بكل أغانيها، عن الرومانسية والحب والهجر والفراق والشوق واللهفة، حتى أغاني الأعياد والمناسبات الوطنية، فأم كلثوم ستظل رمزا خالدا من رموز القوى الناعمة لمصر.

وفي ذكرى وفاة أم كلثوم، سنوضح أسباب ارتدائها النظارة السوداء وقصص الحب الحقيقية وراء أغاني كوكب الشرق، وقصة المصحف الذي أهدته للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

سبب ارتداء أم كلثوم للنظارة السوداء

أصيبت أم كلثوم بمرض الغدة الدرقية التسممية في عينيها مما أدى لزيادة جحوظ عينيها بسبب زيادة الهدون خلف عينيها، ولذلك قيل إن سبب ارتداء كوكب الشرق للنظارة السوداء حتى تخفى عينيها بارتدائها في مقابلاتها التليفزيونية وحتى حفلاتها الغنائية وذلك رغبة منها في إخفاء عينيها عن الجمهور.

قصة المصحف الذي أهدته أم كلثوم لعبد الناصر

جمعت أم كلثوم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاقة وثيقة، حتى أنها كانت القاسم المشترك في معظم المناسبات الرسمية التي يحضرها ناصر، الذي منحها قلادة الجمهورية في عيد العلم، كما كان يشكرها رسميا بسبب مساعدتها في تسليح الجيش بعد تبرعها بمبلغ 10 آلاف جنيه، وهو رقم كبير حينها.

من ضمن المواقف التي جمعت ناصر وكوب الشرق كان يوم 7 مايو عام 1960 من خلال حفل غنائي وفني ساهر أقيم في مدينة المنصورة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية وأيضاً عيد النصر، حيث الاحتفال بهزيمة الفرنسيين وأسر لويس التاسع في دار ابن لقمان عام 1250، وكان يحضر الحفل برفقة عبد الناصر رفاقه من الضباط الأحرار والمسئولين في الدولة آنذاك.

وفي هذا الحفل ألقت أم كلثوم خطابا ترحب فيه بعبد الناصر وقدمت القرآن الكريم هدية له بهذه المناسبة، داعية الله أن يحفظه ويسدد خطاه لنصرة مصر والوطن العربي، فقالت له وقتها: "الأم تقوم بتحصين ابنها البار، لقد حققت وما زلت تحقق لها كل الآمال التي تصبو إليها، إنها تحصنك بكتاب الله الكريم، أقدمه لك ضارعة إلى الله أن يحرصك ويرعاك ويسدد خطاط وأن يبقيك حصنا للعروبة ورمزا لنصرها".

قصص الحب الحقيقية وراء أغاني كوكب الشرق

أغاني شهيرة لأم كلثوم نستمع إليها بشكل مستمر تخبئ وراءها قصص حب حقيقية ومختلفة، منها "جددت حبك ليه"، "يامسهرنى"،"حب إيه"، "حيرت قلبى معاك"، وجميعها أسماء لأشهر أغاني أم كلثوم، وسنوضح قصصهم في السطور القادمة

حيرت قلبي معاك

كتب كلمات أغنية حيرت قلبى معاك الشاعر أحمد رامى، اذلي كان يعشق أم كلثوم عشقا لا نهاية له، وكتب كلمات الأغنية التي تقول "بدى اشكيلك من نار حبى، بدى احكيلك على اللى فى قلبى واقولك على اللى سهرنى واقولك على اللى بكانى واصور لك ضنا روحى وعزة نفسى منعنانى"، ليعبر عن حبه الذى كتمه لسنوات طويلة عن أم كلثوم.

يامسهرنى

أيضا هذه الأغنية من كلمات الشاعر أحمد رامى، والتي وجهها لأم كلثوم، وقال لها فيها "مخطرتش على بالك يوم، تسأل عنى وعينيا مجافيها النوم ..يامسهرنى"، وكان سبب كتابته هذه الكلمات أنه مر بأزمة صحية جعلت يجلس فى منزله لفترة طويلة، ولكن أثناء هذه الفترة لم تسأل عليه كوكب الشرق، لذلك كتب لها هذه الأغنية.

جددت حبك ليه

تسببت هذه الأغنية لمشكلة بين الشاعر أحمد رامي وزوجته التي اشتعلت نار الغيرة بداخلها عندما سمعت كلمات الأغنية التي تقول "جددت حبك ليه بعد الفؤاد مارتاح..حرام عليك خليه غافل عن اللى راح"، واعتقدت أنه عاد لحب أم كلثوم من جديد، لكنها حاول إقناعها بأنها كلمات أغنية ليس أكثر من ذلك.

حب إيه

لم تكن هذه كلمات أغنيها في بداية الأمر، فجملة "حب إيه اللى انت جاى تقول عليه "، كانت رد من فراشة السينما الراحلة سامية جمال، على طلب الموسيقار الراحل بليغ حمدى بالزواج منها والتى قالتها له بسخرية، ليلهم هذا الموقف الشاعر عبد الوهاب محمد، بكتابة أغنية حب إيه التى لحنها بنفسه، والتى كانت سبب تقديم محمد فوزى بليغ لأم كلثوم والتي كانت سببا في شهرته.