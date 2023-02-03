سيارة نقل تصطدم بكوبرى مشاة فى البدرشين

اصطدمت سيارة نقل قلاب بكوبري المشاة في البدرشين، ما أسفر عن تحرك الكوبري عن موضعه مسافة متر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي باصطدام سيارة نقل قلاب بكوبري المشاة ناحية البدرشين تجاه الحوامدية.

وأمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني، ما أسفر عن تحرك الكوبري عن موضعه مسافة متر.

جرى إخطار الجهة المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.