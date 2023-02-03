سيارة مجهولة تدهس شابًا فى مدينة نصر

صرحت النيابة العامة بالقاهرة بدفن جثة شاب دهسته سيارة مجهولة في دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر عقب تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هوية الضحية، حيث تبين أنه يدعى «زكريا م ث»، وتم استدعاء أسرته وأنهوا إجراءات استلام الجثة والدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، بوصول شاب جثة هامدة بسبب تعرضه لحادث دهس سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور ونزيف داخلي وخارجي، وبتفتيش الجثة لم يتم العثور على مستندات تدل على هويته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكشف هوية المجني عليه، واستدعاء أسرته.

وكشفت التحريات أن سيارة مجهولة دهست المجني عليه وتمكنت من الهرب، وبفحص بلاغات التغيب ونشر صور المتوفى بأقسام الشرطة، تم التوصل لأسرته وتبين أنه يدعى «زكريا م ث» في العقد الرابع من العمر، وتم استدعاء أسرته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.