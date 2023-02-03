سرقا منزلًا وخشيا افتضاح أمرهما «فأحرقاه»

أقدم متهمان على حرق منزل، بعد أن سرقا بعض المنقولات منه، خوفًا من اكتشاف صاحب المنزل السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في منزل خال من السكان بدائرة القسم، وأمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، رجال الشرطة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص، تبين أن الحريق في غرفة بالدور الأرضي، وتفحم جميع محتوياتها، وتبين أن المنزل ملك محام ولا يسكنه أحد، وأن صاحبه يتردد عليه كل فترة.

وكشفت المباحث وجود شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات، أسفرت عن أن مرتكبي الواقعة عامل 21 سنة، وعامل 17 سنة، دخلا المنزل وسرقا بعض المنقولات، وخافا أن يفتضح أمرهما فارتكبا الواقعة.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.