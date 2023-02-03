الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج منشطات عبر فيسبوك

متهم
متهم

أمرت نيابة الإسكندرية بحبس المتهم بترويج المنشطات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بتواصله مع عملائه عبر تطبيقات الإنترنت، أملًا في كسب أموال طائلة وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بعد ضبطه بتهمة ترويج أدوية ومنشطات محظور تداولها بكافة أنواعها، على “فيسبوك”، معلنا توصيلها للراغبين مقابل مبلغ مالي، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيسبوك"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (2 هاتف محمول "محملة عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه" - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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