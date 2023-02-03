حبس صاحب مخبز بلدى استولى على 27 طن دقيق مدعم فى القليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس صاحب مخبز بلدي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استيلائه على 27,2 طن دقيق بلدي مدعم، قام ببيعها في السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة القليوبية لتصرفه في كمية قدرها 27,2 طن دقيق بلدي مدعم، قام ببيعها في السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت مباحث التموين بالقليوبية، قد شنت حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة التي تضر بالبيئة.