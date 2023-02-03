«بقينا فى مكان تانى».. متطوع بـ«حياة كريمة» يعدد خدمات المبادرة بقرية الحصص

كشف إبراهيم عبدالغفار، منسق متطوع بمبادرة "حياة كريمة"، حجم الإنجاز الذي حققته مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من مشروعات المبادرة بالقرية انتهت كليًا بنسبة 99%.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الجمعة، أن المجمع الزراعي بقرية الحصص يقدم خدمات كثيرة جدًا للفلاحين، حيث يضم إرشادا زراعيا والاهتمام بتثقيف الفلاحين، بالإضافة إلى صرف كيماوي وبذور.

وتابع: «موجود أيضًا في المجمع الزراعي الوحدة البيطرية، من أجل تربية الحيوانات والحفاظ على الثروة الحيوانية» موضحًا أن المعاملات في المجمع أصبحت مميكنة عن طريق البطاقة الزراعية المميكنة، حيث سهل هذا أمورًا كثيرة جدًا.

وأكد متطوع حياة كريمة أن المجمع التكنولوجي يعد أكبر إنجاز حققته حياة كريمة بالقرية، متابعًا: «المجمع التكنولوجي يوفر على المواطن الكثير، وتنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي كل الخدمات متوفرة في مكان واحد».

كما تحدث عبدالغفار عن مشروع تبطين الترع، مؤكدًا أهميته الكبيرة في الحفاظ على المياه، مشيرًا إلى وجود 3 ترع في قرية الحصص وعملية التبطين تمت بنسبة 99.5%، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحي والغاز والإنترنت لكل القرية، مؤكدًا: «كنا في مكان وبقينا في مكان تاني».

وأشار إلى أن حياة كريمة أيضًا ساهمت في تطوير التعليم في قرية الحصص، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في المدارس للمساعدة على تطوير الطلاب وتخريج جيل قادر على التعامل مع وسائل التكنولوجيا.