الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أطعمة يفضل تناولها قبل بدء التمارين الصباحية.. تعرف عليها

وجبة إفطار
وجبة إفطار

ممارسة الرياضة على معدة فارغة ليست الطريقة المثالية للذهاب إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على جني الفوائد من جلسة الصالة الرياضية الخاصة بك.

كشف خبير اللياقة البدنية والتغذية باتريك ديل لموقع مترو عن دليل مفيد حول ما تأكله لتغذية تمارينك الصباحية وزيادة طاقة الصباح الباكر، كما تبدو الاقتراحات لذيذة بما يكفي لإقناع أولئك منا الذين يكافحون ليصبحوا أشخاصًا يمارسون التمارين في الصباح.

طالما أن وجبتك تحتوي على كربوهيدرات معتدلة إلى عالية ومصدر للبروتين، فإنها ستوفر لجسمك ما يحتاجه للطاقة كما يقول باتريك حتى لو لم تكن تلك الأطعمة أطعمة إفطار تقليدية.

بعض الأمثلة الجيدة هي الموز الناضج المهروس على الخبز المحمص مع القليل من العسل أو الحبوب والحليب قليل الدسم.

يعتبر عصير الفاكهة المصنوع من الفاكهة اللينة والزبادي قليل الدسم ومسحوق البروتين خيارًا جيدًا أيضًا، وكذلك بياض بيض مخفوق ومقرمشات أرز، دقيق الشوفان والتوت الفوري.

كم من الوقت قبل التمرين يجب أن تأكل؟  

من الناحية المثالية يجب أن تستهلك وجبتك التدريبية في الصباح الباكر قبل 30-60 دقيقة من بدء التدريب، كما يقول باتريك؛ لأن هذا سيعطي الطعام لفترة كافية لبدء الهضم،  السوائل تهضم بسرعة أكبر من الأطعمة الصلبة، لذلك إذا كنت تخطط للتدريب بعد الاستيقاظ بفترة قصيرة، فقد يكون من الأفضل أن تشرب بدلًا من تناول وجبتك قبل التمرين.

كما ينصح باتريك بتناول وجبة كاملة  قبل ساعات قليلة من النوم سيساعد في تعزيز تعافي العضلات ونموها ويضمن لك الاستيقاظ بمستويات جيدة من الجليكوجين في العضلات.
الكربوهيدرات

عندما تأكل الكربوهيدرات يتم تقسيمها إلى جلوكوز يعمل كمصدر فوري للطاقة؛ ونظرًا لأن الجلوكوز والجليكوجين ضروريان لإمدادك بالطاقة خلال التمرين يجب أن تكون الكربوهيدرات هي حجر الزاوية في وجبتك قبل التمرين في الصباح الباكر.

ممارسة الرياضة تناول وجبة الأفطار كربوهيدرات بناء عضلات موز

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