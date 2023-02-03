نقيب المأذونين: لا يمكن إتمام الزواج دون الشهادة الطبية

أكد إسلام عامر نقيب المأذونين، أن المأذون لن يستطيع إتمام عقد زواج دون الشهادة الطبية، لافتًا إلى أن من يتغاضي عن ذلك يحاسب، متابعا:" القانون له فترة كبيرة يتم الإعداد له.

وقال نقيب المأذونين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن رسوم الزواج لن تكون كما روج البعض، ويجب ألا ننساق وراء الشائعات المغرضة التي يروجها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عامر: “اطمئنان الطرفين على بعضهم البعض قبل الزواج أمر في غاية الأهمية”.