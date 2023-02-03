بعد تصفيق حار من يسرا لمتسابق «الدوم» أحمد بيلا.. كاملة أبو ذكرى تعترض

تمكن متسابق "الدوم" أحمد بيلا من فئة التمثيل، من الحصول على فرصة ثانية في المسابقة بعد أداء متميز نال إعجاب أغلب اللجنة.

وأشادت الفنانة يسرا بأداء المتسابق، مبدية إعجابها بتصفيق حار، وعقبت: "عايزة أعرف أعمل إيه في بقية المتسابقين، كلكم كويسين.. هو ينفع كده؟! بس إنت كويس".

كما قرر المخرج بيتر ميمي، أن يمنح المتسابق أحمد بيلا فرصة ثانية، بإعطاءه المفتاح الذهبي، إلا أن المخرجة كاملة أبو ذكري كان لها رأي آخر، حيث رفضت التصويت له بالموافقة، معلقة:"معلش أنا مش عايزه أحبط حد ولا أضايق حد، بس هو أداء ست كوم".

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.