نقل مصابى وجثامين حادث طريق العين السخنة إلى مستشفى البنك الأهلى

كشف مصدر أمني أنه تم نقل المصابين وجثامين المتوفين في حادث طريق العين السخنة إلى مستشفى البنك الأهلي بدائري القطامية، وجارٍ إبلاغ ذويهم.

وكان لقي 3 أشخاص مصرعهم وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وتريلا محملة بالحديد وموتوسيكل على طريق العين السخنة القديم نطاق القطامية بسبب تسابق الموتوسيكلات أعلى الطريق.

وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وكانت البداية عندما تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق العين السخنة القديم بمنطقة القطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام تريلا محملة بالحديد بأتوبيس أدى إلى انشطاره لنصفين وتهشمه بالكامل، بسبب تسابق موتوسيكلات أعلى الطريق ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

عقوبة القتل الخطأ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات