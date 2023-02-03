الفنانة يسرا تمنح متسابقة «الدوم» علياء كامل «المفتاح الذهبى»

تمكنت متسابقة الدوم علياء كامل، أن تحصل على المفتاح الذهبي من كل أعضاء لجنة التحكيم، لتحصل بذلك على فرصة ثانية في المسابقة.

وأعطى المخرج بيتر ميمي، المفتاح الذهبي لمتسابقة الدوم في التمثيل، علياء كامل، معقبًا: "لنا فرصة تانية إن شاء الله".

كما منحتها أيضًا الفنانة يسرا، والمخرجة كاملة أبو ذكري المفتاح الذهبي، وعقبت الفنانة يسرا على آداء المتسابقة: "هديكي جولد؛ لأني حاسة إنك لو اشتغلتي على نفسك هتبقي أحسن من كدة".

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.