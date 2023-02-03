بيتر ميمى ينصح متسابق الدوم «أحمد السعودى» بعد حصوله على المفتاح الذهبى

تمكن متسابق الدوم أحمد السعودي، من أن يحصل على المفتاح الذهبي بعدما أقنع لجنة التحكيم بآداءه المتميز ، لتقرر اللجنة منحة فرصة أخرى.

ووجهت المخرجة كاملة أبو ذكري مجموعة من النصائح للمتسابق:" الشخصية التي تؤديها لابد أن تكون واضحة في صوتك وجسمك، لكن أنا سأعطيك اللون الأخضر لأنك ممثل حلو".

وعلقت الفنانة يسرا:"آداء صوتك عجبني جدًا، وبالتالي هديك المفتاح الذهبي".

كما أبدى بيتر ميمي اعجابه بصوت المتسابق، ووجه له بعض النصائح:"صوتك كويس لكن محتاج يتوظف تباعاً للمشهد الذي تقدمه، وسأمنحك المفتاح الذهبي مثل الأستاذة يسرا".

ومن جانبه، علق المتسابق أحمد السعودي على مشاركته في الدوم والوصول إلى هذه المرحلة:"فرصة عظيمة جدًأ وخاصة هذا الموسم حيث يعكس مدى المجهود الكبير من كل القائمين على العمل، حيث كانوا يسخرون لنا كل شيء".

وتابع:"أنا مبسوط جدًأ إني جيت، والتجربة دي أي حد موهوب يقدر يشارك فيها ويوصل لها".

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

فعاليات برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.