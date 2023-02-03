الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب تسابق الموتوسيكلات..مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين على طريق العين السخنة

اسعاف
اسعاف

كشف مصدر أمني مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وتريلا محملة بالحديد وموتوسيكل على طريق العين السخنة القديم نطاق القطامية بسبب تسابق الموتوسيكلات أعلى الطريق.

وجارٍ نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وكانت البداية عندما تلقت غرقة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على طريق العين السخنة القديم بمنطقة القطامية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام تريلا محملة بالحديد بأتوبيس أدى إلى انشطاره لنصفين وتهشمه بالكامل، بسبب تسابق موتوسيكلات أعلى الطريق ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وجارٍ نقلهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


عقوبة القتل الخطا

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات

الإجراءات القانونية الموتوسيكلات المصابين المستشفى حادث تصادم

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