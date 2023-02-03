الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما مدى خطورة الزيادة السكانية ومتى نصل للاستقرار السكانى؟.. عاطف الشيتاني يجيب

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

كشف الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، خطورة الزيادة السكانية وآثارها على تحقيق التنمية، قائلًا: "إن الأرقام كبيرة ومقلقة لأي مهتم بالشأن السكاني في مصر".

وأضاف الشيتاني، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن الدولة المصرية تهدف إلى تخفيض معدل الزيادة السكانية، بمعنى أنه بدلًا من أن تكون الزيادة مليونا و6، تكون مليونا و5.8 أو مليونا و5.6، حتى نصل إلى الاستقرار السكاني. 

وأوضح الدكتور عاطف الشيتاني، أن ما يجعل الزيادة السكانية مستمرة دائمًا في مصر هو أن نسبة المواليد أعلى من نسبة الوفيات، حيث إن المواليد كل عام تقريبا 2 مليون، في حين الوفيات 600 ألف، وبالتالي إذا استقرت الوفيات عند الـ 600 ألف، فنحن بحاجة أن نصل بالمواليد في يوم ما إلى 600 ألف أيضًا، وهذا ما يتطلب جهود جبارة. 

وأشار إلى أنه حتى نصل إلى هذا المعدل من تساوي المواليد والوفيات، يجب أن نعمل على تغيير سلوك الناس، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى الكثير من السنوات، والدليل على ذلك تجارب دول العالم، حيث استغرقت بلدان ما يقرب من 30 أو 40 عامًا حتى تصل إلى معدل الاستقرار السكاني.

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