هل أخطأت أوروبا فى التعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية؟.. إسلام الكتاتنى يرد

أوضح إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، الآليات التي اعتمدت عليها التيارات السياسية الغربية في اعتمادها على الحركات الإسلامية، قائلاً: "إن التعاون لصيق وليس وليد اللحظة، كما أن جماعة الإخوان والجماعات المتحالفة منها تعمل على نفي هذه التهمة اللصيقة بهم".

وأضاف الكتاتني، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن التعاون ما بين الغرب والحركات الإسلامية منذ نشأت هذه الجماعات، وتحديدًا منذ نشأت جماعة الإخوان عام 1928م، واحتضان الدولة البريطانية في ذلك الوقت للجماعة، ثم حينما تولى زمام العالم والقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فتولت بالتالي احتضان ورعاية الإخوان.

وأوضح الكتاتني، أن سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م، ضمن وفد من الوفود ويستقبله الرئيس آيزنهاور ، وهنا يمكن وضع العديد من علامات الاستفهام.

وأشار إلى أنه في فترة الصراع بين الإخوان والرئيس جمال عبدالناصر في الخمسينيات والستينيات، كانت تعكس مدى رعاية الولايات المتحدة الأمريكية للإخوان، واستخدامهم ورقة ضد مشروع جمال عبدالناصرفي المنطقة.

وأكد أن الدول الأوروبية تبنت استراتيجية في التعامل مع الجماعات الإرهابية ، حيث ترى أن هذه الجماعات ما هي إلا أدوات تحقق لها مصالح.