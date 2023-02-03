الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادى يوضح الدور المحورى المصرى فى تنمية البنية التحتية فى أفريقيا

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

أوضح الدكتور فرج عبد الله،  الخبير الاقتصادي، الدور المحوري المصري في تنمية البنية التحتية في أفريقيا، قائلاً:"إنه خلال الثمان سنوات الماضية تم إنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في الداخل". 

 

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن العمق الاستراتيجي للدولة المصرية في القارة الإفريقية يجعل القارة الأفريقية تنظر إلى الدولة المصرية منذ عقود باعتبارها الرائد الحقيقي للتنمية في العالم.

 

وأكد أن هناك رؤى وقبول جماهيري وشعبي لدى الأفارقة  تجاه العنصر المصري، سواء كان من قيادة سياسية أو على مستوى الأفراد، لافتاً إلى أن الشركات عندما تدخل للدول الإفريقية يكون لها قبول، ونعني هنا الشركات المصرية التي تقوم بعمليات التنمية والبنية التحتية الحقيقية.

 

وأشار إلى أن هذه الشركات ليست مجرد شركات تعمل لإجراء مشروع فقط، ولكن ترى فيها أنها تنقل إليها تجربة رائدة وناجحة، وهو ما شاهدناه في سد تنزانيا وعدد من الجسور الأخرى المتواجدة في بعض الدول الأفريقية الصديقة، كما نراه أيضاً في بعض المشاريع التي لها علاقة بالغاز والطاقة بشكل كبير. 

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