يوفنتوس يطيح بلاتسيو ويتأهل لمواجهة انتر بالمربع الذهبى لكأس إيطاليا

أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على لاتسيو اليوم الخميس في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي مع انتر ميلان، الذي تأهل لنفس الدور بالفوز على أتالانتا 1 / صفر أمس الأول الثلاثاء.

وحسم يوفنتوس المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله المدافع البرازيلي جليسون بريمر في الدقيقة 44.

ويحل يوفنتوس ضيفا على انتر ميلان ذهابا في 4 أو 5 أبريل المقبل فيما يلتقي الفريقان إيابا على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو في 25 أو 26 من الشهر نفسه.