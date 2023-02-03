الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

يوفنتوس يطيح بلاتسيو ويتأهل لمواجهة انتر بالمربع الذهبى لكأس إيطاليا

يوفنتوس
يوفنتوس

أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على لاتسيو اليوم الخميس في دور الثمانية للبطولة.

 

ويلتقي يوفنتوس في المربع الذهبي مع انتر ميلان، الذي تأهل لنفس الدور بالفوز على أتالانتا 1 / صفر أمس الأول الثلاثاء.

 

وحسم يوفنتوس المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله المدافع البرازيلي جليسون بريمر في الدقيقة 44.

 

ويحل يوفنتوس ضيفا على انتر ميلان ذهابا في 4 أو 5 أبريل المقبل فيما يلتقي الفريقان إيابا على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو في 25 أو 26 من الشهر نفسه.

يوفنتوس لاتسيو كأس ايطاليا جيلسون بريمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع