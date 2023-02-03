ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية فى شباك فالنسيا

انتصر فريق ريال مدريد على ضيفه فالنسيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإسباني، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل سلبيًا بدون أهداف.

وفرض ريال مدريد استحواذه على مجريات اللعب كما قدم أداءً هجوميًا جيدًا وشكل ضغطًا على دفاعات فريق فالنسيا لإجبارهم على التراجع إلى مناطقهم الدفاعية.

وأهدر ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد، 3 فرص محققة للتسجيل خلال أول 20 دقيقة من عمر المباراة، والتي شهدت هيمنة كاملة من لاعبي فريق ريال مدريد على مجريات اللعب.

وحاول لاعبو فالنسيا استغلال تقدم ريال مدريد لتنفيذ هجمة مرتدة منظمة وتسجيل هدف مباغت عكس سير المباراة.

وسدد إدواردو كامافينجا كرة قوية في الدقيقة 30 من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء فالنسيا، وارتطمت الكرة بالشباك الخارجية للمرمى.

واستمرت محاولات لاعبي ريال مدريد للوصول لمرمى فالنسيا خلال الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وانطلق يونس موسى، لاعب فريق فالنسيا بهجمة مرتدة في الدقيقة 21، وارتكب ناتشو فيرنانديز مخالفة ضده لتعطيل الهجمة، تلقى على إثرها البطاقة الصفراء.

وشارك داني كارفخال بديلًا لإيدير ميليتاو في الدقيقة 35 من عمر المباراة بسبب إصابة الاخير.

ونفذ ألميدا كرة عرضية لفالنسيا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، حاول ديخابي تحويلها في المرمى ولكنها تحولت لركنية، نفذها كاستييخو وأبعدها كارفخال.

ونشط الأداء الهجومي لفريق فالنسيا خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، بينما استمر ريال مدريد على أدائه الهجومي.

وسجل أنطونيو روديجير، الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما حول ركلة ركنية نفذها لوكا مودريتش من الجانب الأيسر برأسه على يسار الحارس لتسكن الشباك، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي وجود خطأ ضد كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وأشهر في وجهه البطاقة الصفراء.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرتين على المرمى من أصل 5 محاولات طوال الشوط الأول، وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع واحدة، فيما لم تصل أي من محاولات لاعبي فالنسيا لمرمى ريال مدريد ولم يسددوا أي كرة على المرمى.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 67%، مقابل 33% لصالح فريق فالنسيا.



واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي ريال مدريد خلال الشوط الثاني من المباراة، وكذلك استحواذهم على مجريات اللعب لتسجيل هدف التقدم.

وسجل ماركو أسنسيو، الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 52 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 54 من المباراة.

وتلقى جابريل باوليستا، لاعب فالنسيا، البطاقة الحمراء في الدقيقة 72.

وواصل لاعبو ريال مدريد محاولاتهم لتسجيل الهدف الثالث هلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني بترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 20نقطة في المركز الـ14.