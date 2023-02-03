رسميا.. طلعت يوسف يعتذر عن الاستمرار فى قيادة إنبى

اعتذر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عن استكمال مهمته في قيادة الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.

ورحل طلعت يوسف عن منصبه بسبب عدم تلبية مطالبه فيما يخص صفقات سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وتعاقد إنبي مع الأوغندي ديريك كاكوزا من فريق فالميرا اللاتفي في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوي.

كما تعاقد إنبي مع كلاً من: عمرو مرعي مهاجم المصري ورضا السيد حارس مرمى الداخلية وباسم عادل مدافع منتخب السويس والمبارك حسن من نادي المصري السلوم.

ويتواجد إنبي في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد 16 مباراة.