الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأرصاد: تقلبات جوية ونشاط للرياح والرمال بداية من الأحد المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت “غانم”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، إن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين حالة من التقلبات الجوية بسبب وجود امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تنحصر في السواحل الشمالية للبلاد  وشمال الوجه البحري. 

وحذرت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية كبيرة ونشاط للرياح والرمال بداية من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أن درجات الحرارة عادت للأحوال الشتوية.

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة يوم الأحد المقبل  القاهرة العظمى 18 درجة والإثنين 17 درجة بينما الصغرى تتراوح بين 9 و 10 درجات.

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