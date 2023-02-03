كيلو اللحمة بـ160 جنيها.. «الزراعة» تطرح سلعا غذائية فى 243 منفذا بأسعار مخفضة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المواطن من المنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، من أجل استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تعظيم الاستفادة بالتوسع في عدد منافذ الوزارة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، وضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، لافتا إلى أن عدد منافذ الوزارة بلغ 243 منفذًا بعد أن كانت 170 العام الماضي، بالإضافة إلى 30 منفذًا متنقلًا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: نوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن كيلو سعر اللحوم البلدي وصل إلى 160 جنيها.