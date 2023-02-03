متسابقة: قدمت فى «الدوم» عشان الموهبة تكون صوت أسوانى جنوبى صعيدى

قالت إسراء مصطفى، من أسوان، عن فئة التقديم التليفزيوني، إن قيمة الإنسان عندما يشعر أنه مؤثر في حياة الناس.

وتابعت: "نشأتي وسط الطبيعة في أسوان كونت كتيرا في شخصية وأعطتني القوة والثقة بالنفس وحبي للحياة، بابا وماما شجعوني ونموا فيا الموهبة من الإذاعة المدرسية وأول ماشوفت الدوم لقيت حلم السنين ظهر قدامي".

وأكملت: "قدمت السنة دي عشان أكون نجمة الدوم وتكون الموهبة صوت أسواني جنوبي صعيدي".

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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