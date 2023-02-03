محمد عبد الرحمن لمتسابقة بـ«الدوم»: تستحقين الدائرة الخضراء

حصدت أفنان جمال، من شمال سيناء، عن فئة التقديم التليفزيوني، على أصوات لجنة تحكيم "الدوم" بالإجماع.

وقال محمد عبدالرحمن: "اللغة العربية جيدة جدًا، وتستحقين الدائرة الخضراء".

بينما علقت أفنان:"رجلي مكنتش شيلاني على المسرح، وقلبي اطمن لم خدت أصوات".

"الدوم"

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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