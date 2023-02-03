الإعلامى محمد عبدالرحمن: «الدوم» تجربة مدهشة تخرج عشرات المواهب

حرص الإعلامي محمد عبد الرحمن، على تقديم بعض النصائح للمتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني، في أول حلقة لمسابقة الدقيقة الواحدة من برنامج "الدوم".

وقال محمد عبد الرحمن: "الدوم تجربة مدهشة تثبت أن صناع التليفزيون في مصر عندهم شيء باهر بالطريقة دي، نحط الأيادي في تراب البلد وتطلع عشرات المواهب، ونعد كل متسابق إنه يخرج من هنا كسبان، هيبقي كسبان النصيحة".

"الدوم"

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

أقر أيضًا:

ريهام السهلي لمتسابقي «الدوم»: خليك على شخصيتك هي أجمل حاجة في الدنيا