المتحدة للخدمات الإعلامية: قريبًا برنامج للموهوبين علميًا

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة اهتمت بالمواهب، والعام الماضي بدأت بـ "الدوم"، وهذا العام "كابيتانو مصر"، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أنه سيكون بهذا الحجم، خاصة مع فرحة الشباب وتأثرهم أثناء خروجهم من المشروع.

دورنا كإعلام إبراز المواهب

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "كابيتانو مصر"، أن مصر مليئة بالمواهب في كل المحافظات ودورنا كإعلام إبرازها، والعام الماضي أخدنا قرارًا باكتشافها من الدوم، وكابيتانو مصر، ونعمل خلال الفترة المقبلة على المواهب العلمية.

وأشار إلى أن 50 ألف جاءوا للشركة في برنامج "كابيتانو مصر"، وهذا رقم لم نكن نتخيله، مؤكدًا أن هذه المواهب سيتم تبنيهم وبرعاية من وزارة الشباب والرياضة، والتي كانت متعاونة جدًا مع المتحدة، كما أن المواهب كلها من محافظات مختلفة وتم توفير إمكانيات رائعة لهم من قبل الوزارة.

وأوضح أن زمان كان يوجد مهنة "الكشاف"، وكان يدور كل المحافظات لاكتشاف المواهب، ودور المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقوم بدور الكشاف، ونجوب كل المحافظات لاكتشاف مواهب كرة القدم، والغناء والتمثيل، وسنكمل مع المواهب العلمية.