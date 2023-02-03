سعيد محفوظ لمتسابقى الدوم: الاستمرارية أهم العناصر للوجود

حرص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على تقديم بعض النصائح للمتسابقين من فئة التقديم التليفزيوني، في أول حلقة لمسابقة الدقيقة الواحدة.



وقال :"الاستمرارية من أهم العناصر للوجود، الاستمرارية مفتاحها الإتقان والالتزام والأمانة ، أتمنى من المتسابقين ميزعلوش منا وإن شاء الله يكون لهم نصيب في سوق العمل".

الدوم"

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لينضمان إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نورالدين، ونهى درويش.

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