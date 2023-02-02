الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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وزير الشباب: اتحادنا مع الشركة المتحدة يليق باسم وشكل الجمهورية الجديدة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها في المجال الشبابي والرياضي ودعم الشباب.

وقال خلال حواره في برنامج "كابيتانو مصر": “أشكر المتحدة على دورها في المجال الشبابي والرياضي وأرحب بالجميع في الجمهورية الجديدة”، موضحًا أن  كرة القدم هو مشروع أمل كبير جدًا وبدأنا فيه مع الخبراء الموجدين وهم فرحون بالبرنامج ولديهم طاقات إيجابية مع جهد اللجنة العلمية بالوزارة.

وأضاف: "كثافة المواهب كانت كبيرة ووسعنا السعة بحكم الخبراء قالوا إن المواهب عالية جدًا"، مشيرًا إلى أن المنتخبات القومية يكون فيها ندرة في الهداف أو حارس المرمى والمراكز الموجودة سيتم دعمها للمستقبل خاصة أنهم غير منتمين لناد معين والفرصة أكبر بالنسبة لهم.

وتابع أنه كان من مشجعي كابتن حسن شحاتة، والخطيب، وفاروق جعفر وغيرهم من النجوم، مؤكدًا أن زمان كانت الموهبة تسبق لأنه لم يكن الاعلام والمواقع بهذا الشكل، أما الآن الوضع اختلف، والمساحة كبرت ومراكز الشباب تطورت والتكنولوجيا موجودة والتسويق اختلف.

وأنهى كلامه قائلًا: اتحادنا مع منصة إعلامية كبيرة مثل المتحدة، ودورنا كوزارة كبيرة نستطيع إنتاج منتج يليق باسم وشكل الجمهورية الجديدة.

وزير الشباب والرياضة للشركة المتحدة المتحدة الخبراء كثافة المواهب اللجنة العلمية بالوزارة

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