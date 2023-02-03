صحيفة إنجليزية: مارتينيلى جدد عقده مع أرسنال حتى 2027

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح فريق أرسنال قد وقع عقده الجديد مع النادي اللندني حتى يونيو 2027.

وكشف الصحفي ديفيد أورنيستين بشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية، أن اللاعب البرازيلي كان من المنتظر أن ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم المقبل، لكن تم الاتفاق معه على توقيعه عقدًا حتى يونيو 2027.

وخاض مارتينيلي 27 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، وتمكن من إحراز 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة وحصل على 3 بطاقات صفراء.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 50 نقطة بعدما لعب 19 مباراة، وخسر آخر مباراة خاضها والتي كانت ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويواجه إيفرتون يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة 22 من البريميرليج.

