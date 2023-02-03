«الجارديان» تكشف أزمة سقف الديون الأمريكية وكيفية حلولها

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي يسارعون حول مبنى الكابيتول الأمريكي، ويعقدون مؤتمرات صحفية ويدخلون في الحجج، بينما يهاجم الجمهوريون والديمقراطيون بعضهم البعض، ذلك بسبب أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد ظهر منقذ غير متوقع، وهي عملة بلاتينية حيث تقوم الآلة بختمها بـ "تريليون دولار، والتي تُمنح بعد ذلك إلى البنك المركزي الأمريكي، بعملة التريليون دولار، وتمتلك الحكومة الفيدرالية الأمريكية المال لمواصلة الدفع مقابل خدمات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتجنب التخلف عن السداد الكارثي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه العملة ستكون خيارا واحدا لتجاوز سقف الديون، ولكن آخرين يعتقدون الأجراء لن يكون سليما من الناحية القانونية.

وتابعت الصحيفة، يعتقد بعض الناس أنه يمكن أن يكون الحل لأزمة سقف الديون الحالية، مشيرة إلى أن المدافعين عن العملة المعدنية يجادلون بأن التخلف عن سداد سقف الديون - والذي من شأنه أن يتسبب في أضرار اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة هو أكثر سخافة.

البلاد بلغت سقف ديونها

في أوائل يناير الماضي، أخبرت وزيرة الخزانة الامريكية، جانيت يلين، الكونجرس أن البلاد بلغت سقف ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار وأن الخزانة ستحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لضمان عدم تخلفها عن السداد.

وأفادت الصحيفة بأن سقف الديون في أمريكا هو سقف لمقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها لسداد الإنفاق الذي خصصه الكونجرس بالفعل، ووجه الكونجرس بايدن بالفعل لإنفاق الأموال، لكنه لم يسمح له بالوصول إلى كل الأموال التي يحتاجها لتنفيذ الإنفاق.

وتابعت الصحيفة، يحتاج الديمقراطيون إلى موافقة الجمهوريين لرفع سقف الديون، لكن الجمهوريين يرفضون الاستسلام ما لم يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق.

كما أصبحت المعارك حول سقف الديون أكثر شيوعًا خلال العقد الماضي، بالرغم من كان الأسوأ في عام 2011 ، عندما استخدم الجمهوريون سقف الديون للتفاوض بشأن خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار من الرئيس السابق باراك أوباما.

وخلال المواجهة بأكملها، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد، مما جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة.

كما أن البيت الأبيض لن يتفاوض بشأن سقف الديون، حيث تقول إدارة بايدن إن التخلف عن السداد سيحدث إذا رفض الجمهوريون رفع سقف الديون بحلول يونيو على أقرب تقدير.

وتابعت: يمكن أن تصبح المواجهة سيئة ولها عواقب وخيمة كلما طال أمدها، لكن العلماء يقولون إن لدى الإدارة بعض الخيارات لتجنب السيناريو الأسوأ - بما في ذلك عملة التريليون دولار.

يقول المدافعون عن الاستراتيجية إن شرعية العملة تكمن في قانون صدر في التسعينيات يسمح للنعناع الأمريكي بسك العملات المعدنية البلاتينية من أي فئة.