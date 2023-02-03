الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف أزمة سقف الديون الأمريكية وكيفية حلولها

مبنى الكابيتول الأمريكي
مبنى الكابيتول الأمريكي

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي يسارعون حول مبنى الكابيتول الأمريكي، ويعقدون مؤتمرات صحفية ويدخلون في الحجج، بينما يهاجم الجمهوريون والديمقراطيون بعضهم البعض، ذلك بسبب أزمة سقف الديون في الولايات المتحدة. 

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد ظهر منقذ غير متوقع، وهي عملة بلاتينية حيث تقوم الآلة بختمها بـ "تريليون دولار، والتي تُمنح بعد ذلك إلى البنك المركزي الأمريكي، بعملة التريليون دولار، وتمتلك الحكومة الفيدرالية الأمريكية المال لمواصلة الدفع مقابل خدمات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتجنب التخلف عن السداد الكارثي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه العملة ستكون خيارا واحدا لتجاوز سقف الديون، ولكن آخرين يعتقدون الأجراء لن يكون سليما من الناحية القانونية. 

وتابعت الصحيفة، يعتقد بعض الناس أنه يمكن أن يكون الحل لأزمة سقف الديون الحالية، مشيرة إلى أن المدافعين عن العملة المعدنية يجادلون بأن التخلف عن سداد سقف الديون - والذي من شأنه أن يتسبب في أضرار اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة هو أكثر سخافة.

البلاد بلغت سقف ديونها 

txt

معركة الأغلبية.. هل يحسم الكونجرس رفع حد «سقف الديون الأمريكية»؟

في أوائل يناير الماضي، أخبرت وزيرة الخزانة الامريكية، جانيت يلين، الكونجرس أن البلاد بلغت سقف ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار وأن الخزانة ستحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لضمان عدم تخلفها عن السداد.

txt

ماذا يعنى تخلف أمريكا عن سداد الديون؟.. أستاذ تمويل يجيب

وأفادت الصحيفة بأن سقف الديون في أمريكا هو سقف لمقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها لسداد الإنفاق الذي خصصه الكونجرس بالفعل، ووجه الكونجرس بايدن بالفعل لإنفاق الأموال، لكنه لم يسمح له بالوصول إلى كل الأموال التي يحتاجها لتنفيذ الإنفاق.

وتابعت الصحيفة، يحتاج الديمقراطيون إلى موافقة الجمهوريين لرفع سقف الديون، لكن الجمهوريين يرفضون الاستسلام ما لم يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق.

كما أصبحت المعارك حول سقف الديون أكثر شيوعًا خلال العقد الماضي، بالرغم من كان الأسوأ في عام 2011 ، عندما استخدم الجمهوريون سقف الديون للتفاوض بشأن خفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار من الرئيس السابق باراك أوباما. 

وخلال المواجهة بأكملها، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد، مما جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة.

كما أن البيت الأبيض لن يتفاوض بشأن سقف الديون، حيث  تقول إدارة بايدن إن التخلف عن السداد سيحدث إذا رفض الجمهوريون رفع سقف الديون بحلول يونيو على أقرب تقدير. 

وتابعت: يمكن أن تصبح المواجهة سيئة ولها عواقب وخيمة كلما طال أمدها، لكن العلماء يقولون إن لدى الإدارة بعض الخيارات لتجنب السيناريو الأسوأ - بما في ذلك عملة التريليون دولار.

يقول المدافعون عن الاستراتيجية إن شرعية العملة تكمن في قانون صدر في التسعينيات يسمح للنعناع الأمريكي بسك العملات المعدنية البلاتينية من أي فئة.

الجارديان اعضاء الكونجرس سقف الديون مبنى الكابيتول

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع