بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى.. أسوان يعلن قيد لاعبه طلبة محمد

أعلن نادي أسوان قيد لاعبه طلبة محمد، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي أسوان عن انضمام اللاعب الذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع.

وأوضح النادي أن لجنة الكرة قد أوصت بقيد اللاعب، ضمن التعاقدات الشتوية التي تمت لمدة موسمين ونصف، وجاءت موافقة مجلس الإدارة على قيد اللاعب ضمن تعاقدات يناير 2023، بعدما أكد المدير الفني حاجة الفريق للاعب خلال الدور الثاني.

وكان اللاعب الذي انضم إلى أسوان قادمًا من الالومنيوم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد.

وتمسكت إدارة النادي باللاعب واتخذت إجراءات علاجه نظرا لما يملكه اللاعب من قدرات مميزة أكد عليها الجهاز الفني.

وكانت إدارة أسوان قد أجرت عدة تعاقدات في الميركاتو الشتوي، أبرزها حسام عرفات – محمد المرسي – عماد الكابو – سيف العجوز – علاء سلامة – محمود فهمي – بلال السيد – محمد حمدي – أحمد أشرف.