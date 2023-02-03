الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى.. أسوان يعلن قيد لاعبه طلبة محمد

فريق أسوان
فريق أسوان

أعلن نادي أسوان قيد لاعبه طلبة محمد، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي أسوان عن انضمام اللاعب الذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم للتدريبات الجماعية خلال 3 أسابيع.

وأوضح النادي أن لجنة الكرة قد أوصت بقيد اللاعب، ضمن التعاقدات الشتوية التي تمت لمدة موسمين ونصف، وجاءت موافقة مجلس الإدارة على قيد اللاعب ضمن تعاقدات يناير 2023، بعدما أكد المدير الفني حاجة الفريق للاعب خلال الدور الثاني.

وكان اللاعب الذي انضم إلى أسوان قادمًا من الالومنيوم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد.

وتمسكت إدارة النادي باللاعب واتخذت إجراءات علاجه نظرا لما يملكه اللاعب من قدرات مميزة أكد عليها الجهاز الفني.

وكانت إدارة أسوان قد أجرت عدة تعاقدات في الميركاتو الشتوي، أبرزها حسام عرفات – محمد المرسي – عماد الكابو – سيف العجوز – علاء سلامة – محمود فهمي – بلال السيد – محمد حمدي – أحمد أشرف.

أسوان الدورى المصرى طلبة محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع