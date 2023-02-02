الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إبراهيم فايق: «كابيتانو مصر» مشروع عالمي

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

يشهد ملعب "كابيتانو مصر" مباراة مهمة بين أحمد الكأس وسارة حسانين في المباراة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات لفرق المجموعة الثانية.
وحل كابتن إبراهيم فايق، ضيفاًعلى حلقة  اليوم من برنامج "كابيتانو مصر"، قائلاً:" يا كابتن عبد الستار صبري، مش محتاجين مهاجم تحت الأربعين".
وتابع:" مبسوط إني موجود معاكم وكابيتانو مصر مشروع عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الثالثة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

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