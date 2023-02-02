سعد محمد للاعب بـ«كابيتانو مصر»: لازم تكون داعم لوالدتك في محاربة السرطان

حل كابتن سعد محمد، لاعب فريق الشباب في نادي الزمالك، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

وحرص سعد محمد على نقل تجربته مع محاربة مرض السرطان للاعبي "كابيتانو مصر"، خصوصاً عندما علم أن هناك إحدى المواهب والدته مريضة وتحارب السرطان.

وقال عمر أيمن أحد لاعبي "كابيتانو مصر" ووالدته مصابة بالسرطان ليستفيد من تجربة سعد:" حاسس إنه كابتن سعد بقي بطل وأتحدى المرض، ومامتي فخورة بيا عشان أن داعم لها، كنت بحس إنها من غير سند".

وتابع: "طول النهار والليل بتصل بيها خاصة في فترة العملية لحد ما خرجت بالسلامة، قعدت أكلمها وهي مبتردش عليا، حسيت إنها بتكلمني وهي نايمة، ولما فاقت وكويسه حسيت قعدت تحت رجليها وخلتها متتكلمش كتير عشان متتعبش، ونفسي أبسطها".

وعلق سعد محمد، معقباً:" أهلي كانوا داعمين ليا، فلازم تكون داعماً وتحارب وتصمم مع والدتك، وطول ما أنت دافع لوالدتك هتبقي كويسه، وأشوفك قريب وأجيلك البيت نفتخر بيك وبوالدتك".

"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الثالثة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

أقرأ أيضاً:"