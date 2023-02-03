موعد بدء الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023

ننشر لكم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023، حيث يزداد البحث عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات مع انتهاء الأسبوع الأول لإجازة نصف العام الدراسي الجاري 2022-2023.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات وموعد الامتحانات بنهاية الترم الثاني.

وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم 9 فبراير 2023 وقد تقرر أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات من يوم السبت 11 فبراير، وتستمر الخريطة الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعا تنتهي في الخميس 1 يونيو 2023.

وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





بداية الفصل الدراسي الثاني في المدراس 2023

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدراس لكافة مراحل التعليم المختلفة من يوم السبت 11 من فبراير 2023 وسيستمر إلى يوم الخميس الموافق 8 يونيو.

يستغرق الفصل الدراسي الثاني 2023 ما يقرب من 18 أسبوعا وهو يبلغ بالأيام 96 يومًا بعد حذف الإجازات الرسمية من أيام الدراسة.

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو 2023، بينما تكون امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023.

كما تكون امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي 11 يوليو 2023.



الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني 2023

الاثنين 17 أبريل 2023

عيد شم النسيم

الجمعة 21 أبريل إلى الأحد 23 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2023

عيد تحرير سيناء

الاثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

