الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بدء الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023

طلاب
طلاب

ننشر لكم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023، حيث يزداد البحث عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات مع انتهاء الأسبوع الأول لإجازة نصف العام الدراسي الجاري 2022-2023. 

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات وموعد الامتحانات بنهاية الترم الثاني.

وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم 9 فبراير 2023 وقد تقرر أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات من يوم السبت 11 فبراير، وتستمر الخريطة الزمنية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعا تنتهي في الخميس 1 يونيو 2023.

وتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول


 

بداية الفصل الدراسي الثاني في المدراس 2023  

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدراس لكافة مراحل التعليم المختلفة من يوم السبت 11 من فبراير 2023 وسيستمر إلى يوم الخميس الموافق 8 يونيو. 

يستغرق الفصل الدراسي الثاني 2023 ما يقرب من 18 أسبوعا وهو يبلغ بالأيام 96 يومًا بعد حذف الإجازات الرسمية من أيام الدراسة.

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 6 مايو 2023، بينما تكون امتحانات الدبلومات الفنية  في 27 مايو 2023.

كما تكون امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2023 وتنتهي 11 يوليو 2023.
 

الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني 2023  

الاثنين 17 أبريل 2023 
عيد شم النسيم

الجمعة 21 أبريل إلى الأحد 23 أبريل 2023  
عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل 2023 
عيد تحرير سيناء

الاثنين 1 مايو 2023 
عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023
عيد الأضحى المبارك
 

أقرأ أيضاً 
 موعد فتح المدارس الترم الثاني 2023 وامتحانات نهاية العام

موعد بدء الفصل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للجامعات الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني للجامعات الفصل الدراسي الثاني 2023 امتحانات الترم الثانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع