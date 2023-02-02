سعد محمد يكشف للاعبى «كابيتانو مصر» سر تغلبه على السرطان

حل كابتن سعد محمد، لاعب فريق الشباب في نادي الزمالك، ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر".

واستعرض سعد محمد تجربته مع محاربة مرض السرطان قائلاً: "أنا جاي من أقصى درجات اليأس، وعدم الاستمرارية في حياة أي حد يكتشف أن عنده سرطاناً، بيتصدم، بس أن كان دايماً عندي أمل حاطة قدامي، الإنسان مخلوق عشان يبقى عنده أمل عشان يكتشف قدرات في حياته".

وتابع: "الأمل بالنسبة ليا حافز كبير مردتش أعدى المحنة وخلاص، لا حاولت أبقي نموذجاً يحتفي بيه، وحرصت أن أروح معرض الأورام وأجيب هدايا للأطفال عشان أحس في وشوشهم بالراحة والفرحة بحس إني بعمل حاجة جديدة بتجدد أمل وبيتحسب حسنات".



"كابيتانو مصر"

بدأت فعاليات الحلقة الثالثة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

أقرأ أيضاً:"