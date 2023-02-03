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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

احذروا البرودة الشديدة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 3-2-2023

طقس بارد
طقس بارد

تستمر حالة الطقس الباردة مسيطرة على كافة محافظات الجمهورية اليوم الجمعة، مع استمرار الغيوم الكثيفة وسرعة الرياح التي تزيد البرودة .

 

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.

 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس استمرار الغيوم الكثيفة في سماء المناطق الشمالية وتراجع ملحوظ لسرعات الرياح مع استمرار برودة الطقس على أغلب الأنحاء خاصة عند غياب الشمس، بينما تميل للدفء نسبيًا تحت أشعة الشمس، ويسود الطقس الدافء نسبيًا على مناطق الصعيد.

 

ويستمر تراجع درجات الحرارة ليلًا حيث تنخفض بمعدل من 1 الي 3  درجات بسبب تراجع نسب الرطوبة لتكون شديدة البرودة على كافة الأنحاء

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ويستمر تكاثف السحب على المناطق الشمالية من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وبداية شمال الصعيد، وقد تتكون فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على أجزاء قليلة من السواحل الشمالية الشرقية.

 

ورغم تراجع حركة الرياح إلا أن السواحل الشمالية الشرقية وسواحل البحر الأحمر ستتعرض لهبّات متوسطة إلى قوية تعمل على زيادة الشعور ببرودة الطقس، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم . 

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة الكبرى العظمى 18 درجة ، و10 درجات ليلا .
  • الإسكندرية العظمى 17 درجة ، و11 درجة ليلا .
  • شرم الشيخ العظمى 22 درجة و13 درجات مئوية .
  • شمال الصعيد العظمى 18 درجة ، و6 درجات مئوية ليلا .
  • جنوب الصعيد العظمى 22 درجة و10 درجات مئوية ليلا

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