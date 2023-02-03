«في السريع».. طريقة عمل الكشري بحلة واحدة للشيف فيفيان فريد

ننشر لكم طريقة عمل الكشري بحلة واحدة للشيف فيفيان فريد، حيث يعتبر الكشري من الوجبات المصرية الأصيلة، والتي لها شعبية خاصة في مصر والوطن العربي، كما أنها من الوجبات التي يمكن أن تسعف ربات البيوت عند الحيرة في إعداد الأطعمة ووجبات الغذاء.

وفي عصرنا الحالي، أصبح البحث عن الأكلات التي لا تحتاج إلى وقت، من الأمور الهامة والضرورية للكثيرين، ففي السطور التالية نقدم طريقة تحضير الكشري بحلة واحدة بالخطوات وبأقل مجهود.

طريقة عمل الكشري في حلة واحدة للشيف فيفيان فريد

3 عدد بصل مقطع

1 كوب شعرية

1 كوب ارز

1 كوب عدس بجبة منقوع

1 كوب مكرونة صغيرة

1 كوب مكرونة اسباجيتي

3 ملعقة كبيرة ملح

3 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة فلفل اسود

½ كيلو طماطم عصير

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

10 فص ثوم مفروم

3 عدد طماطم مقطعة مكعبات

1 كوب خل

½ كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

½ كوب زيت

½ كوب حمص شام مسلوق

عيش محمص

طريقة التحضير:

في حلة على النار نضع الزيت ونحمر به البصل مع ملعقة صغيرة ملح حتى نحصل على لون ذهبي، ثم يصفى الزيت على مناديل مطبخ ونتركه جانبا.

نأخذ من الزيت نصف الكمية جانبا وفى نفس الحلة يتم تحمير الشعيرية، ثم بعد ذلك نضيف الأرز ونقلبهم قليلا ونضع العدس والمكرونة بنوعيها، ثم نتبل بالملح الكمون والفلفل ونضيف مياه ساخنة تغطى مكونات الكشري.

في الخطوة التالية نترك الكشري على نار عالية حتى يتشرب نهدأ بعدها جدا حتى تمام النضج، وفى حلة نضع جزء من الزيت الذي تم تحمير به البصل ونقلب معه نصف كمية الثوم ونضع ¼ كوب من الخل ثم نضع الطماطم والصلصة ونتركها على النار حتى تتسبك.

في طاسة على النار نضع باقي كمية الزيت ونقلب معها باقي الثوم، ثم نضيف خل وملح وكمون وكزبرة والقليل من المياه ونضعها في طبق التقديم.

وفى نفس الطاسة نضع زيت ونشوح بها الشطة ونضيف لها كوب من صلصة الطماطم، ثم بعد ذلك نضع الطماطم المكعبات ونتركها تغلى وتقدم المكونات مع الكشري ساخنة.