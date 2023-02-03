مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3-2-2023 وترددات القنوات الناقلة

مباريات اليوم وترددات القنوات الناقلة.. يهتم محبي الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم للدوري المصري والدوريات الأجنبية، لذا تحرص “الدستور” على عرض مباريات الجمعة في الدوريات الأجنبية والدوري المصري والقنوات الناقلة لها في التقرير التالي.

مباريات الدوري المصري

يستكمل الدوري المصري مبارياته يوم الأحد ٥ فبراير ٢٠٢٣، حيث تتوقف المباريات يومي الجمعة والسبت.

وانطلقت مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، وتُبث فعاليات الدوري المصري الممتاز فقط و حصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

ويمكن شراء تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2022- 2023 عبر موقع "تذكرتي"،

وسيكون عليك أولًا أن تنشأ حسابًا جديدًا على الموقع.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري المصري في موسم 2022-23 إلى ستة آلاف مشجع.

الدوري الإنجليزي

يواجه فريق تشيلسي فريق فولهام في تمام الساعة ٢٢:٠٠.

الدوري الأسباني

يواجه فريق اتليتك بلباو في تمام الساعة 22:00 فريق قادشقادش.

بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

21:00 النيجر vs مدغشقر المركز الثالث

الدوري الألماني الدرجة الأولى

21:30 أوجسبورج vs باير ليفركوزن

الدوري الهولندي الممتاز

21:00 فورتانا سيتارد vs سبارتا روتردام

دوري الدرجة الاولى البلجيكي A

21:45 أوستند vs أندرلخت

دوري روشن السعودي

17:00 الفتح vs النصر الأسبوع: 15

19:30 الاتفاق vs العدالة