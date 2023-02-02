الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 550 شيكارة سماد محظور تداولها باﻷسواق في وادى النطرون

المضبوطات
المضبوطات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف أشرف عبدالحميد  وكيل المديرية مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بوادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 550 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله باﻷسواق أو خارج الحيازات الزراعية داخل مصنع مخصبات زراعية يقوم بإعادة إستخدامه فى صناعة المخصبات الزراعية.

وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة وتم تسليمها لمخازن مديرية الزراعة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

3 طن الإجراءات القانونية اللازمة بدمنهور صحة المواطن محافظ البحيرة متابعة الأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع