ضبط 550 شيكارة سماد محظور تداولها باﻷسواق في وادى النطرون

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت اشراف أشرف عبدالحميد وكيل المديرية مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بوادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 550 شيكارة سماد مدعم محظور تداوله باﻷسواق أو خارج الحيازات الزراعية داخل مصنع مخصبات زراعية يقوم بإعادة إستخدامه فى صناعة المخصبات الزراعية.

وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة وتم تسليمها لمخازن مديرية الزراعة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.