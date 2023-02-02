الاتصالات: 10 فبراير آخر موعد للمشاركة فى مبادرة "صُمم فى مصر"

يشارك معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات في مبادرة "صُمم في مصر" من خلال تقديم ورش عمل ومحاضرات وإتاحة الفرصة لخريجي المعهد؛ للمشاركة في المبادرة دون تصفيات وإمكانية المشاركة بمشروعات تخرجهم علي أن يكون آخِر موعد للاشتراك في المسابقة يوم 10 فبراير الجاري.

وتهدف مبادرة "صُمم في مصر" إلى إعادة قيمة التصميم والتصنيع المحلي إلى مكانتها المميزة وإحياء شعار "صُنع في مصر" لتكون شرارة الانطلاق لإشعال محركات التصميم المصري مرة أخرى.

تُعد المبادرة فرصة للنهوض بمجال التصميم ونمو المشروعات الصغيرة من خلال سد الفجوة بين الخبراء والمصممين الشباب ومساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة متخصصة في مجال تصميم الأثاث في مصر.

وتستهدف نسخة المبادرة هذا العام مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن فعاليات "مسابقة تصميم مجمع أثاث طهطا" المُقدمة من البنك الدولي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للمدينة، وتستمر المسابقة لمدة ثمانية أسابيع ويشارك بها أكثر من 200 مصمم شاب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المتحدثين والخبراء والمتخصصين.

وتتمثل أهداف المسابقة في دعم المصممين الشباب، خاصة في صعيد مصر، وتمكين صغار مصنعي الأثاث في طهطا، والمساهمة في تطوير 50 تصميم متميز، واحتضان 10 منتجات فريدة من نوعها، علاوة على دعم إنشاء 10 شركات ناشئة جديدة واعدة في مجال الأثاث.