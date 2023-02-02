مركز أبوظبي للغة العربية: معرض القاهرة للكتاب يحمل رسالة للتفكير والإبداع

كشف الدكتور علي بن تميم، مدير مركز أبوظبي للغة العربية، عن كواليس مشاركة دولة الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الكبيرة الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "مشاركتنا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشكل لنا فرصة لتبادل الخبرات".

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يحمل رسالة للتفكير والإبداع، متابعاً: "الثقافة والفن والإبداع لعبوا دورا كبيرا بين مصر والإمارات سواء علي الفن التشكيلي أو المسرح أو حتي التعاون في مجالات اللغة والكتابة".

وأشار إلى أن الدكتور صلاح فضل له إسهامات نيرة في تأسيس بعض المشروعات الثقافية المهمة في الإمارات.

وقدم برنامج "أطياف" حلقة خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.