رسميًا.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع أندريه أيو حتى نهاية الموسم

أعلن نادي نوتنجهام فورست الانجليزي، التعاقد بشكل رسمي مع الغاني أندريه أيو، لاعب فريق السد القطري السابق، في صفقة انتقال حر.

وفسخ أيو تعاقده مع نادي السد القطري خلال شهر يناير الماضي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله التعاقد مع أيو بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم الجاري.



وقال أيو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنه شعور رائع أن أوقع لنوتنجهام فورست، أعرف أن هذا النادي كبير وكذلك أعرف ماذا يعني للمدينة وقاعدته الجماهيرية، دائمًا كان اللعب ضدهم صعبًا، في ملعب سيتي جراوند، وأنا أحب هذا الملعب".

وأكد بيان النادي أن أندريه أيو سيرتدي القميص رقم 42 مع الفريق.

وأضاف: "ستيف كوبر يعرفني جيدًا، ويعرف طريقة التعامل معي، سواء داخل أو خارج الملعب، لدينا علاقة قوية إنه مدرب مميز وإنسان مميز أيضًا، ورجل أتطلع للعمل معه".

وأتم تصريحاته: "أعرف ما يمكنني إضافته للفريق، وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي ومتأكد أننا سنكون قادرين على البقاء في البريميرليج".

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ13 في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وتفصله 4 نقاط فقط عن صراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى، التشامبيون شيب.

وبدأ أندري أيو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق مارسيليا قبل تصعيده للرديف في صيف 2006، ثم إلى الفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي لوريان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد عاد بعده لصفوف مارسيليا قبل إعارته مرة أخرى لنادي أرليه أفيون الفرنسي، والعودة في صيف 2010.

وانتقل أيو لصفوف فريق سوانزي سيتي الانجليزي في صيف 2015 في صفقة انتقال حر، ورحل عن الفريق بعد موسم واحد لنادي وست هام يونايتد وقضى موسم ونصف مع الفريق قبل العودة لسوانزي سيتي في يناير 2018، وبعد 6 أشهر رحل معارًا لنادي فناربخشة التركي، قبل العودة لسوانزي سيتي وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال للسد القطري في صيف 2021.

ولعب أيو 527 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 153 هدفًا وصنع 58 هدفًا لزملائه.

كما لعب 113 مباراة بقميص منتخب غانا الأول، بدأها في أغسطس من عام 2007 وسجل 24 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، من بينها 10 مباريات في بطولة كأس العالم.



