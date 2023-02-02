صنايعية مصر.. رحلة علاج من إصابات الحرب وقصة ظهور «الشيبسى»

تناولت حلقة اليوم الخميس، من برنامج "صنايعية مصر" عبر قناة dmc، الحديث عن صحاب فكرة عمل بطاطس شيبسي داخل مصر.

وكشف عمر طاهر، خلال الحلقة عن سبب دخول فكرة بطاطس الشيبسي في مصر وهما "عبد العزيز علي ومحسن محجوب" ضباط من أبطال حرب اكتوبر، سافروا إلى لندن لعلاج الإصابات التي لحقت بهم خلال الحرب، حيث فقد عبدالعزيز ساقه اليسرى ومحسن محجوب فقد فكه، وخلال علاجهما في لندن قررا خوض فكرة العمل الحر.

وخلال فترة العلاج، لفت انتباه الضابطين فكرة أكياس البطاطس المقلية التي تباع في شوارع لندن، وقررا نقل الفكرة إلى مصر، وبالفعل قاما بعمل دراسة جدوى للمشروع وبدا رحلة البحث عن ممول.

وقدم عاطف عبيد لهما دراسة الجدوى هدية، بينما حاولا ضم زملاء لهما في المشروع وبالفعل نجحا في ضم 3 من زملائهما، وظهر شريك رابع من الخليج تولى تمويل المشروع.

بدأ الشركاء في تنفيذ المشروع واستلموا المعدات من لندن وتعلموا طريقة عملها، وبالفعل نجحا في إدخال فكرة "الـشيبسي"لمصر، ونجح المشروع بشكل كبير بعدما كانت مصر تستورده من الخارج أصبح منتجا محليا ناجحا بالداخل.