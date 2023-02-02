الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المغربي عبد الرزاق حمد الله يجدد عقده مع اتحاد جدة السعودي حتى عام 2025

عبد الرزاق حمدلله
عبد الرزاق حمدلله

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، عن تجديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله لموسمين إضافيين.

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن حمد الله سيبقى في صفوف الفريق بعدما وقع على العقد الجديد مع الاتحاد في حضور أنمار الحائلي رئيس النادي.

وأضاف النادي السعودي في بيانه، أن مراسم تجديد عقد حمد الله حتى عام 2025، شهدت كذلك حضور أحمد بن عصام كعكي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد جدة بحمد الله، مشيرا إلى تعاونه الكبير مع زملائه وانسجامه بالإضافة إلى المستويات العالية التي يقدمها مؤخرا مع الفريق.

وسجل حمد الله تسعة أهداف مع اتحاد جدة هذا الموسم حتى الآن، كما قاد الفريق لتحقيق لقب كأس السوبر السعودي بعدما سجل هدفين في شباك الفيحاء في المباراة النهائية للبطولة.

وكان حمد الله انضم لصفوف اتحاد جدة قادما من النصر في عام 2021، بعدما قضى ثلاثة مواسم في صفوف الأخير.
 

اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمدلله تجديد عقد عبد الرزاق حمدلله تجديد عقد حتى 2025

رئيس التحرير

وائل لطفي

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