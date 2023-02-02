حبس المتهم بقتل صديقه بكوم حمادة في البحيرة

قرر المستشار عادل حموده، وكيل النائب العام بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما، بقرية صفت العنب التابعة لدائرة المركز.

البداية كانت مع إخطار تلقاه اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من العقيد حاتم السمرى، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول "عمر ع ز" مقيم بناحية قرية صفط العنب إلى المستشفى العام جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعانات نافذة أودت بحياته.

وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم الخولى، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من ضبط المتهم.

وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.