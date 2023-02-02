الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تتابع حادث العثور على جثة مصرى داخل سيارته بإيطاليا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

قالت وزارة الخارجية إنها تتابع عن طريق قنصلية مصر العامة لدى ميلانو، ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا.

وأكدت أن قنصلية مصر العامة في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الماضي.

وأضافت: "تواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة".

وتواصل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بشكل فوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة؛ لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم.

وجار متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفي إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

مصر وزارة الخارجية إيطاليا جثة مواطن مصري قنصلية مصر

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