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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر متأثراً بالتراجع العالمي له، حيث تراجع الذهب عيار ٢١ – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري – بنحو ٥ جنيهات، وتراجع الذهب العالمي بأكثر من 1.25% وتراجعت العقود الآجلة بـ .0.85% والعقود الفورية للذهب بقرابة الـ 2%.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-2-2023

 

أسعار الدهب اليوم 

تراجعت أسعار جميع أعيرة الذهب خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع التراجع العالمي لها والذي تأثر باتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة أول أمس الأربعاء، وجاءت أسعار الدهب كالتالي:

 

تراجع الذهب عيار 24 مسجلًا 2000 جنيه للبيع ، 1977.25 جنيه للشراء متراجعًا بقيمة  5.75 جنيه . 

تراجع الذهب عيار 22 مسجلًا 1833.25 جنيه للبيع ، و 1812.5 جنيه للشراء . 

سجل الذهب عيار 21 تراجع جديد بقيمة ٥ جنيهات ، ليسجل 1750 جنيه للبيع ، و 1730 جنيه للشراء .

تراجع الذهب عيار 18 بقيمة ٤.٢٥ جنيه ، 1500 جنيه للبيع ، 1482.75 جنيه للشراء

تراجع الدهب عيار 14 بنحو ٣.٢٥ جنيه مسجلًا 1166.75 جنيه  للبيع ، و 1153.25 جنيه للشراء

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الدهب عيار 12

1000 جنيه للبيع ، و 988.5 جنيه للشراء . 

الذهب عيار 9 : 

750 جنيه للبيع ، و 741.5 جنيه للشراء

 

أسعار السبائك و الجنيه الدهب 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

43530 جنيه وزن ٢٠ جرام . 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 10980 وزن ٥ جرام . 

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

2230 جنيه وزن ٢ جرام .   

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 7620 7620 جنيه . 

سبيكة ذهب عيار 24 من VALCAMBI

216030 جنيه وزن ١٠٠ جرام    

جنيه ذهب

14000 جنيه للبيع ، و 15240 جنيه للشراء ، متراجعا ٤٠ جنيه . 

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وائل لطفي

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